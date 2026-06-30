João Fonseca reencontra Jesper de Jong na 2ª rodada de Wimbledon

A previsão é que o duelo no All England Club, que recebe o evento em Londres (Reino Unido), comece por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1º). Quem avançar, pega o ganhador do confronto entre o russo Roman Safiullin (132º) e o holandês Botic van de Zandschulp (54º).
De Jong se classificou nesta terça ao superar o australiano Rinky Hijikata (82º), por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7-4), 3/6, 5/7, 6/4 e 6/3. A partida teve início na segunda-feira (29), mas teve de ser interrompida por falta de luz natural, prosseguindo no dia seguinte.
Esta é a segunda vez que João e De Jong estarão frente a frente. A vantagem é do holandês, que bateu o brasileiro por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5) pelo Aberto de Estoril (Portugal), em abril do ano passado.
Se avançar de fase, o carioca de 19 anos repete 2025, quando chegou à terceira rodada em Wimbledon, em seu melhor desempenho na grama britânica. Na ocasião, ele caiu para o chileno Nicolas Jarry, à época, número 143 do ranking da ATP, enquanto João era o 54º da lista.
Bia Haddad dá adeus
Atualmente em 134º lugar no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), Beatriz Haddad Maia perdeu para a uzbeque Maria Timofeeva (85º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, despedindo-se de Wimbledon ainda na primeira rodada.
Foi a oitava derrota seguida de Bia na temporada. Ex-número dez do mundo, a tenista saiu recentemente do top-100 do ranking da WTA pela primeira vez após cinco anos. Ela segue, porém, como a brasileira mais bem colocada na lista de simples.
Estreia dos duplistas
O Brasil também está representado nos torneios de duplas masculino e feminino. Entre os homens, o mineiro Marcelo Melo, número 44 do mundo e campeão de Wimbledon em 2017, estreia nesta quarta-feira, às 7h, ao lado do argentino Andrés Molteni (45º). Eles enfrentam o norte-americano Austin Krajicek (55º) e o croata Nikola Mektic (20º).
Ainda nesta terça, por volta das 8h30, o carioca Fernando Romboli (83º) e o australiano John-Patrick Smith (60º) encaram os poloneses Karol Drzewiecki (94º) e Kamil Majchrzak (893º em duplas, 45º em simples). A dupla brasileira, inicialmente, enfrentaria o norte-americano Ethan Quinn (510º em duplas, 47º em simples) e o italiano Mattia Bellucci (371º em duplas, 67º em simples), mas este último se lesionou e precisou deixar o torneio.
A dupla 100% brasileira, formada pelo gaúcho Rafael Matos (35º) e o catarinense Orlando Luz (49º) terá pela frente os franceses Théo Arribagé (23º) e Albano Olivetti (21º). Já a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner (65º) com o indiano Sriram Balaji (59º) estreia contra o belga Sander Gillé (77º) e o holandês Sem Verbeek (73º). Os jogos ainda serão marcados.
No feminino, a representante brasileira é Luisa Stefani, sétima do ranking de duplas da WTA. A paulista e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) terão como primeiro desafio em Wimbledon a parceria entre a polonesa Alicja Rosolska (1822ª, foi a 23ª em 2019) e a chilena Alexa Guarachi (844ª, esteve em 11º em 2021). A partida espera agendamento.