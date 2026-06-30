Dedo na cara, microfone cortado: Ex-BBB Flay denuncia produção após confusão em show em PE

A ex-BBB e cantora Flay denunciou a produção de seu show em Lagoa de Ouro, Pernambuco. Em postagens nas redes sociais, na madrugada desta terça, 30, a artista compartilhou momentos da discussão, além da recepção que teve após seu microfone ter sido cortado.

Em uma sequência de stories publicados em seu Instagram, Flay aparece discutindo com um membro da produção local, questionando o atraso no show. O conflito se intensifica e a artista afirmou que o homem teria colocado o dedo em sua cara: "Você não vai botar o dedo na minha cara não, seu m***".

Debaixo de chuva, as postagens seguem mostrando que seus equipamentos foram expostos às condições climáticas. Ela também aparece criticando questões de estrutura.

As postagens se encerram com vídeo de Flay em meio ao público após seu microfone ter sido cortado. "Liga o microfone", gritavam os fãs.

"Ela estava fazendo seu show normalmente junto ao seu público que tanto ama e do absoluto nada desligaram o som do evento sem mais nem menos", escreveu uma pessoa da equipe de Flay em um story.

Pronunciamento

Flay voltou a falar sobre o assunto na tarde desta terça. De acordo com ela, seu microfone foi cortado cerca de 30 a 40 minutos depois do início do show. "Se precisar aumentar a voz, vou aumentar quantas vezes forem, na frente de quem for, porque o homem que se cresce pra cima de mim, porque tá rodeado de policial, amor, é um b*** mesmo", disse.

"Você saiu, quando a gente chamou pra conversar civilizadamente e entender por que que você fez isso, mas você sumiu, desapareceu", continuou. "Foi covarde. Voltou cheio de policial em volta, e se cresceu. Ligou a câmera, ele baixou o tom de voz. Pra que o quê? Isso aí a gente já sabe como é que funciona. Homem desse jeito a gente já sabe como é que funciona. Pra que a louca seja a mulher. Mas naquele momento ali ele estava ameaçando meu segurança. Dizendo que meu segurança deveria baixar o tom de voz e ter muito cuidado porque nós estávamos na cidade dele, na terra dele, na terra de homem. Isso disse ele, rodeados de policiais."

A artista comentou que houve um atraso no início do show, mas não de sua parte. "Estávamos lá, meu ônibus não conseguia ter acesso até o local. Estava tudo combinadinho, tudo bonitinho, tudo organizado, falado por nós, aceitado e combinado do lado de lá."

"Então, chegou a informação que estavam tendo um problema ali com os bombeiros. Meu produtor achou estranho, foi lá a pé, chegou lá e entendeu que o palco não estava nem montado. No horário que era pra eu estar me apresentando."