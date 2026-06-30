Haaland ou Channing Tatum? Ator vira sósia do atacante norueguês para campanha publicitária

O ator Channing Tatum virou o sósia oficial do jogador norueguês Erling Haaland. A primeira aparição foi em uma campanha publicitária para a Copa do Mundo. No vídeo, Tatum e Haaland aparecem sentados juntos esperando para uma gravação.

O astro de Hollywood, no entanto, decidiu continuar com a brincadeira e na última sexta-feira, 27. Enquanto o astro norueguês via seu time jogar contra a França, Channing apareceu nas arquibancadas do estádio de Boston vestido de Haaland.

O ator também apareceu no meio da torcida norueguesa, com a camisa da seleção e uma peruca loira - sua caracterização oficial desde a campanha.

Nas redes sociais, Haaland entrou na brincadeira e reagiu à caracterização. "Ele é lindo, não posso reclamar", disse em vídeos divulgados da campanha. Depois, perguntou aos seguidores se Tatum tinha sido a escolha certa para o papel.

Haaland x Tatum

Erling Haaland, 25, é o atacante da seleção norueguesa e tem chamado atenção pelo porte físico, agilidade e velocidade durante as partidas. Com 1,95m, o atacante ganhou dos internautas o apelido de Megatron pelos vídeos em que aparece atropelando defesas e marcando gols decisivos.

Channing Tatum, 46, é o astro de filmes como Ela Dança, Eu Danço, Ela é o cara, Anjos da Lei, O Bom Bandido, 21 Jump Street e Magic Mike.