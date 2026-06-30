'Me chame de médica': Isabella Rousso, namorada de Martinelli, se forma e recebe apoio de WAGs

Namorada de Gabriel Martinelli, 25, Isabella Rousso, 24, compartilhou nas redes sociais no último domingo, 28, algumas fotos de sua formatura em medicina.

Isabella divertiu os seguidores ao interagir com Gabrielle Figueiredo, esposa do zagueiro Gabriel Magalhães e que comentou na publicação: "Não me chame de WAG! Me chame de MÉDICA", fazendo referência a sigla em inglês para "wives and girlfriends", usada para se referir às companheiras de jogadores de futebol.

Com bom humor, Russo respondeu "KKKKKKKK pra evitar a morte das fadas".

A publicação também recebeu um comentário de Martinelli, que exaltou a namorada: "Orgulho minha vida", escreveu.

Companheiras de outros atletas da seleção também celebraram a conquista de Rousso, como Eduarda Santos (companheira de Rayan), Natália Belloli (esposa de Raphinha), Ana Lídia Guimarães (esposa de Bruno Guimarães) e Duda Fournier (esposa de Paquetá). "A mais perfeita do mundo! Que orgulho amiga! Te amoooo", escreveu a última.

Isabella celebrou sua formatura por meio de uma chamada de vídeo no dia 15 de junho, devido à viagem aos EUA para acompanhar o atacante da seleção brasileira. "Dando um jeito de sair nas fotos do meu grupinho. Colação oficial EAD, formando hoje", escreveu no dia com um print de sua tela do celular.