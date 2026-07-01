Comprar armas e recrutar

Segundo a delegada Raíssa Celles, os indiciados se voluntariaram para ser 'laranjas' em troca de um pagamento. A medida que sacavam o dinheiro, eles prestavam conta ao gerente do tráfico da Vila Vintém, que é o responsável por essa célula da facção.

"É um esquema muito bem elaborado, montado e permanente. O que a gente procura, nos próximos passos, é que essas pessoas sejam presas. Esses 14 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça são de pessoas que não tinham antecedentes criminais. Elas participam do tráfico, não diretamente na venda de drogas, mas fazendo todo o arcabouço financeiro, o que faz com que a organização esteja cada vez mais fortes. É o que possibilita a compra de armas, o recrutamento de novos agentes, que fomenta e estimula cada vez mais o crescimento dessas organizações", destacou Celles.