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Polícia faz a limpa em esquema de lavagem da ADA

Operação na Vila Vintém termina com dois suspeitos mortos e seis presos

Homem preso tinha cartões com senhas acopladas
Homem preso tinha cartões com senhas acopladas -

A Polícia Civil realizou ontem uma operação contra o núcleo financeiro da facção Amigos dos Amigos (ADA), com atuação na Vila Vintém, na Zona Oeste. Segundo as investigações, a organização movimenta cerca de R$ 500 mil por semana com lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Os agentes atuaram em Bangu e Realengo. Dois suspeitos morreram em um confronto e seis pessoas foram presas.

A ação foi realizada por equipes da 34ª DP (Bangu), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). As equipes buscaram cumprir 14 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão.

As apurações identificaram um esquema estruturado da ADA para converter os valores obtidos com a venda de drogas em dinheiro em espécie. De acordo com a 34ª DP, o comércio de entorpecentes na região é feito, em grande parte, por Pix e pagamentos em máquinas de cartão de crédito ou débito.

A investigação descobriu que os valores são, inicialmente, transferidos para contas bancárias de terceiros, utilizados como 'laranjas'. Depois, cartões vinculados a essas contas são repassados a outros integrantes, responsáveis por sacar os valores em espécie. Após esse processo, o dinheiro volta à facção desligado de sua origem ilícita, abastecendo novamente a estrutura financeira do tráfico.

A delegada Raíssa Celles, diretora do DGPC, explicou que a investigação começou após a prisão em flagrante de um homem, realizada na quinta-feira passada, pela Polícia Militar. Com ele, as equipes encontraram cartões com senhas acopladas. A partir disso, foi identificado que o autor se tratava de um operador financeiro da ADA, responsável por fazer saques em várias agências bancárias para levar o dinheiro em espécie de volta ao tráfico de drogas.

No decorrer da apuração, a 34ª DP identificou e indiciou 14 integrantes diretamente envolvidos na prática criminosa. Cada um movimentava, em média, aproximadamente R$ 5 mil por dia.

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Polícia busca operadores financeiros da ADA
Polícia busca operadores financeiros da ADA Reginaldo Pimenta
Na chegada dos policiais, houve troca de tiros
Na chegada dos policiais, houve troca de tiros Reprodução
Polícia cumpre 14 mandados de prisão temporária
Polícia cumpre 14 mandados de prisão temporária Reginaldo Pimenta
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