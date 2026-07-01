Polícia faz a limpa em esquema de lavagem da ADA

A Polícia Civil realizou ontem uma operação contra o núcleo financeiro da facção Amigos dos Amigos (ADA), com atuação na Vila Vintém, na Zona Oeste. Segundo as investigações, a organização movimenta cerca de R$ 500 mil por semana com lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Os agentes atuaram em Bangu e Realengo. Dois suspeitos morreram em um confronto e seis pessoas foram presas.

A ação foi realizada por equipes da 34ª DP (Bangu), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). As equipes buscaram cumprir 14 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão.

As apurações identificaram um esquema estruturado da ADA para converter os valores obtidos com a venda de drogas em dinheiro em espécie. De acordo com a 34ª DP, o comércio de entorpecentes na região é feito, em grande parte, por Pix e pagamentos em máquinas de cartão de crédito ou débito.

A investigação descobriu que os valores são, inicialmente, transferidos para contas bancárias de terceiros, utilizados como 'laranjas'. Depois, cartões vinculados a essas contas são repassados a outros integrantes, responsáveis por sacar os valores em espécie. Após esse processo, o dinheiro volta à facção desligado de sua origem ilícita, abastecendo novamente a estrutura financeira do tráfico.

A delegada Raíssa Celles, diretora do DGPC, explicou que a investigação começou após a prisão em flagrante de um homem, realizada na quinta-feira passada, pela Polícia Militar. Com ele, as equipes encontraram cartões com senhas acopladas. A partir disso, foi identificado que o autor se tratava de um operador financeiro da ADA, responsável por fazer saques em várias agências bancárias para levar o dinheiro em espécie de volta ao tráfico de drogas.

No decorrer da apuração, a 34ª DP identificou e indiciou 14 integrantes diretamente envolvidos na prática criminosa. Cada um movimentava, em média, aproximadamente R$ 5 mil por dia.