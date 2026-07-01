Morte em hotel

A Polícia Civil prendeu ontem o suspeito de matar Letícia Rodrigues Neves em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O feminicídio ocorreu em um hotel na Avenida Niemeyer, na mesma região, no sábado. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Letícia foi encontrada desacordada na piscina privativa da suíte em que estava hospedada com o homem. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu.

Imagens das câmeras de segurança do hotel foram analisadas, assim como depoimentos de funcionários e pessoas próximas ao casal. Exames periciais apontaram que as lesões encontradas no corpo da vítima não eram compatíveis com a versão apresentada inicialmente pelo suspeito. Havia sinais de agressões, o que reforçou a hipótese de violência física antes da queda na piscina.

As apurações também identificaram relatos de episódios anteriores de agressão envolvendo o homem em outros relacionamentos.