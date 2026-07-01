México bate Equador e avança às oitavas de final da Copa





A Copa do Mundo de 2026 segue como um conto de fadas para o México. Na madrugada desta quarta-feira (1º), o público teve que aguardar por uma hora além do esperado antes de a bola rolar para o confronto com o Equador, no Estádio Azteca, devido ao alerta de tempestade e raios. Quando o jogo enfim começou, a seleção da casa brindou a torcida com uma atuação enérgica que acabou em vitória por 2 a 0, com os dois gols marcados nos primeiros 30 minutos de partida.

O resultado manteve duas escritas do México nesta Copa: são quatro vitórias em quatro jogos e nenhum gol sofrido até o momento. Na próxima partida, quando vai se despedir do solo mexicano seja lá qual for o resultado, a seleção buscará igualar suas melhores campanhas em copas, em 1970 e em 1986, quando também foi anfitriã e chegou até as quartas de final.

A chuva com raios que caiu no começo da noite na Cidade do México atrasou o início do jogo em uma hora, em protocolo estabelecido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) mesmo não havendo lei no país que determine essa conduta. Quando o jogo começou, a equipe da casa realizou uma verdadeira blitz, finalizando várias vezes nos primeiros minutos.

Assim, os gols não demoraram a sair. Aos 21, com o Equador lançado ao ataque, o México encaixou um contragolpe. Quiñones recebeu ainda no próprio campo de defesa, avançou e chutou forte, no ângulo direito do goleiro Galindez, para abrir o placar.

Nove minutos depois, veio o segundo. Raúl Jiménez aproveitou erro de Ordónez na defesa, roubou a bola e acionou Quiñones na entrada da área. O camisa 9 mexicano recebeu de volta e finalizou com classe, alcançando o ângulo esquerdo do gol equatoriano.

Na reta final da primeira etapa, o Equador teve a sua melhor chance de entrar no jogo novamente. Yeboah fez boa jogada individual pela direita e chutou forte. No entanto, o goleiro Rangel estava atento e afastou o perigo com as duas mãos.

Em um segundo tempo não tão quente, o México teve duas boas chances em cabeçadas consecutivas de Montes após cobranças de escanteio. Já o Equador levou perigo em um chute de Kevin Rodriguez que tocou na saída de Rangel mas a bola foi para fora.

O Equador buscou uma pressão no final, mas não colheu frutos. O zagueiro Piero Hincapié ainda foi expulso por ter se dirigido a Santi Giménez, do México, cobrindo a boca com a mão.

A vitória por 2 a 0 foi muito comemorada pela torcida mexicana, que aguarda o próximo adversário.

O México enfrentará o vencedor do jogo entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que ocorre nesta quarta-feira (1º) em Atlanta.

O compromisso das oitavas de final - que será novamente no Azteca, no domingo (5) - marcará o último jogo desta Copa em território mexicano.

Quem vencer tem encontro marcado nas quartas de final com o vencedor do confronto entre Brasil e Noruega. Caso chegue lá, a seleção mexicana igualará o melhor resultado já conquistado em uma Copa. As campanhas de 1970 e 1986 - ambas em casa - terminaram nas quartas, quando o México acabou eliminado por Itália e Alemanha Ocidental, respectivamente. Nas duas ocasiões, a equipe que eliminou a seleção mexicana terminou vice-campeã do mundo.