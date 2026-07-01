Festival Latinidades promove vivências sobre saúde das mulheres negras

Primeiro festival de mulheres negras da América Latina, o evento terá programação gratuita para o público em

A proposta do evento é destacar a contribuição dessas mulheres para a sociedade em diversas áreas, com ênfase no papel estratégico das artes e da cultura na promoção da equidade de gênero e raça. Todas as atividades são gratuitas, mediante retirada prévia de ingresso no site do evento.

Neste ano, a ideia é discutir o cuidado com a saúde mental dos profissionais da arte e da cultura. A idealizadora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, destaca que a intenção não é “tratar a saúde mental apenas a partir da exaustão e do adoecimento”, mas “abrir espaço para falar de felicidade, descanso, prazer, desejo, espiritualidade, comunidade e bem viver”, afirma.

"Esse é um pouco do papel do Festival de Latinidades, de transformar conversas antes invisibilizadas em agendas públicas. A gente quer pensar boas práticas e transformar esse ecossistema. O Latinidades, desde sua primeira edição, é esse espaço que ecoa essas conversas", afirma Jaqueline.

A abertura do festival será nesta quarta-feira (1º), com o evento “Quem cuida de quem produz?”. A atividade, reservada a profissionais da área previamente inscritos, será realizada em um espaço especialmente escolhido para proporcionar uma experiência de acolhimento, conexão e cuidado.

Entre os destaques da programação neste ano estão as cantoras Karol Conká e Linn, que participam de uma mesa na sexta-feira, 3 de julho, às 14h, no Museu da República.



O local irá receber várias atividades do festival, entre elas uma feira com empreendedoras negras, além da Casa da Igualdade Racial, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial.





Julho das Pretas

No domingo (4), a programação termina com a participação da escritora Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor e a primeira mulher negra a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ela é uma das convidadas do VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF, realizado em parceria com o Festival Latinidades.

A edição deste ano do encontro tem como tema “Um efeito de cor: mulheres negras reescrevem o mercado editorial”. Idealizado pela escritora e jornalista Waleska Barbosa, o evento busca exaltar a produção editorial de mulheres negras, combater o apagamento e a invisibilidade histórica.

A programação inclui ainda sarau literário, palestra, lançamento e venda de livros de autoras do DF.

“O encontro é um território de afirmação da palavra negra feminina como pensamento, mercado e futuro. A escrita de mulheres negras não ocupa apenas espaços, mas os transforma, enquanto também transforma cada uma de nós”, afirma Waleska Barbosa.

Além de Ana Maria, o encontro deste ano celebra a atuação da diretora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, da escritora e jornalista da Rádio Nacional (EBC) Cibele Tenório, da Yalorixá Mãe Baiana e da educadora Neide Rafael.

Nova York

Outro destaque desta 19ª edição será a presença inédita do festival em Nova York, Estados Unidos. No dia 26 de julho, o Central Park recebe o Afro-Latinas Concert, que reunirá artistas da América Latina, do Caribe e dos Estados Unidos. Entre os destaques do show, que terá entrada franca, estão as brasileiras Luedji Luna e Liniker, além da cantora peruana Susana Baca e a panamenha Mai-Elka Prado Gil.



A programação completa está disponível no site do Latinidades.

* A Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional e TV Brasil são apoiadoras oficiais do Festival Latinidades.