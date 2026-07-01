SP: colisão entre ônibus e caminhão deixa um morto e 12 feridos na Via Dutra

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa morta e outras 12 feridas na altura do km 166 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado às 23h34 desta terça-feira, 30, no trecho localizado na região do Parque Santa Tereza. O atendimento mobilizou oito viaturas da corporação, além de equipes da concessionária CCR RioSP.

No balanço final da ocorrência, os bombeiros informaram que 13 pessoas foram envolvidas no acidente. Uma delas morreu ainda no local. Outras quatro sofreram ferimentos graves e oito tiveram lesões leves.

Três vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Uma mulher com escoriações no rosto foi encaminhada à UPA de Santa Isabel; outra, com dores na região do quadril, foi levada ao Pronto-Socorro Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes; e um homem com lesão na mandíbula foi transferido para o Hospital Geral de Guarulhos. Uma quarta vítima foi atendida pela equipe de resgate da CCR RioSP, que administra o local.

Apesar do bloqueio parcial da via até o início da manhã desta quarta-feira, 1, não houve registro de congestionamento no trecho segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. Após a conclusão dos trabalhos de resgate, o local foi deixado em segurança pelas equipes dos bombeiros.

As causas da colisão ainda não foram informadas, e a identidade da vítima fatal não foi divulgada.