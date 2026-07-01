Mulher atola carro na estrada e é salva por Rodrigo Hilbert

Uma viagem por uma estrada de terra terminou de forma inusitada para uma mulher chamada Jade, que compartilhou nas redes sociais o momento em que foi ajudada por Rodrigo Hilbert após o carro em que estava ter ficado atolado. O vídeo publicado no TikTok, que já ultrapassa 1 milhão de visualizações, mostra o ator e apresentador sentado em um trator ao lado do veículo.

"Experiência individual: meu carro atolou e quem apareceu para me ajudar foi o Rodrigo Hilbert. E ainda confundi o nome dele com o Tiago Leifert", contou ela.

Em outro vídeo, Jade explicou que estava como passageira quando o carro ficou preso em um trecho de barro, em uma estrada no interior. Segundo ela, o veículo escorregou por causa das condições da pista e não conseguia sair do lugar. Sem sinal de celular, ela e o motorista ficaram incomunicáveis.

Uma caminhonete chegou a parar para prestar ajuda, mas, por falta de uma corda, a tentativa não deu certo. Então, as pessoas que tentaram ajudar disseram que haviam visto um trator mais adiante e foram até o local pedir auxílio.

Pouco tempo depois, Rodrigo Hilbert apareceu dirigindo o veículo, acompanhado de um funcionário. Jade contou que, naquele momento, demorou a acreditar no que estava vendo. "Quando olhei, pensei: 'Não é possível que tem uma pessoa famosa dirigindo um trator e vai desatolar o meu carro'. Mas eu estava começando a ter uma crise de ansiedade e meu cérebro começou a processar quem era aquela pessoa", relembrou.

Segundo Jade, a pessoa que estava com ela comentou: "Te conheço de algum lugar". Hilbert respondeu: "Talvez você conheça". Em seguida, amarrou a corda no carro, conduziu o trator para retirar o veículo do barro e, depois que o resgate foi concluído, ainda acompanhou o automóvel por um trecho da estrada para verificar se o caminho estava seguro.

Já com o carro em movimento, o motorista perguntou se Hilbert era o apresentador Tiago Leifert. "Não, muito parecido mesmo, mas não sou", respondeu ele, enquanto o funcionário que o acompanhava segurava o riso.

Jade contou que só descobriu o engano quando voltou a ter acesso à internet, quando foi pesquisar sobre o Tiago Leifert e depois sobre a Fernanda Lima, porque lembrava que aquela pessoa era marido da apresentadora. "Cada minuto que eu lembro disso começo a rachar de rir. Não consigo esquecer", concluiu a mulher.