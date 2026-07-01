Cara Delevingne diz ter tido affair com Amber Heard em meio ao divórcio de Johnny Depp

O divórcio de Amber Heard e Johnny Depp é um dos mais midiáticos dos últimos anos. Em meio à confusão que se instaurou com as disputas judiciais, a modelo Cara Delevingne afirmou que esteve envolvida com a atriz durante o período.

Em entrevista ao podcast de Louis Theroux, ela explicou a situação quando perguntada a respeito da "questão do Johnny Depp" por conta de rumores que circularam.

Os três estavam trabalhando no filme London Fields, que, apesar de ter estreado em 2018, esteve em produção entre 2013 e 2015. O atraso de lançamento seu deu por conta de questões jurídicas envolvendo a produção, segundo a Vanity Fair.

A modelo afirmou que o ator estava, à época, "bastante tomado pelo ciúme". "Naquele momento, nada estava acontecendo. Mais tarde, depois do divórcio, acho que aconteceu", disse.

Além de dizer que ela Heard tinham uma proximidade, Delevingne também afirmou que a atriz estava "envolvida com outras pessoas".