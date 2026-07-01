'A Nobreza do Amor' não vai ao ar hoje; veja horário de exibição das demais novelas na Globo

A programação da Globo tem sido afetada por conta da transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 1º, A Nobreza do Amor não será exibida, enquanto as demais novelas também passarão por mudanças.

Agora antecipada, Avenida Brasil vai ao ar no Vale a Pena Ver de Novo a partir das 15h25. Em seguida, tem início o Pré-Copa, que antecede a partida entre Bélgica e Senegal.

Após o SP2, a novela Coração Acelerado será exibida às 19h40.

Encerrando o dia, Quem Ama Cuida também terá sua transmissão mantida, a partir das 21h20.

Ao longo do torneio, a programação da emissora tem sofrido alterações. É provável que esse padrão se mantenha até o final da Copa do Mundo.

Horários das novelas hoje, quarta-feira, 1º

15h25: Avenida Brasil

19h40: Coração Acelerado

21h20: Quem Ama Cuida