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Desabamento de residência mata homem em Pedra de Guaratiba

Incidente ainda deixou um jovem ferido

Desabamento na Estrada do Catruz, em Pedra de Guaratiba
Desabamento na Estrada do Catruz, em Pedra de Guaratiba -
Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido no desabamento de uma residência, na manhã desta quarta-feira (1º), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.
O caso aconteceu por volta de 11h35, na Estrada do Catruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Campo Grande e do destacamento de Guaratiba atuaram na ocorrência. A corporação disse que um homem, ainda não identificado, foi retirado dos escombros sem vida.
Bombeiros também localizaram um jovem, de 22 anos, com ferimentos moderados. Os militares socorreram e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre seu nome e estado de saúde.
A Defesa Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas.
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