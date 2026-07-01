Desabamento de residência mata homem em Pedra de Guaratiba

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido no desabamento de uma residência, na manhã desta quarta-feira (1º), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.

O caso aconteceu por volta de 11h35, na Estrada do Catruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Campo Grande e do destacamento de Guaratiba atuaram na ocorrência. A corporação disse que um homem, ainda não identificado, foi retirado dos escombros sem vida.

Bombeiros também localizaram um jovem, de 22 anos, com ferimentos moderados. Os militares socorreram e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre seu nome e estado de saúde.

A Defesa Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas.