Argentino é detido por aplicar golpe de R$ 1 milhão no Rio

Rio - A Polícia Civil prendeu o argentino David Juan Manuel Corbalan, nesta terça-feira (30), pela prática de “estelionato amoroso”, no bairro do Flamengo, na Zona Sul. Com a falsa identidade de um herdeiro árabe com bens bloqueados, ele convenceu a vítima a realizar 269 transferências bancárias entre 2023 e 2024, causando um prejuízo de R$ 1 milhão.

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Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por estelionato e furto qualificado. Segundo investigações da 12ªDP (Copacabana), além do golpe financeiro, David se aproveitou da internação da vítima para uma cirurgia cardíaca para furtar bens do apartamento dela, incluindo eletrônicos, joias e documentos.



A investigação revelou ainda que o suspeito utilizava contas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores e possuía um histórico de crimes semelhantes desde 2015, em diversos estados.



Segundo os agentes, indícios apontavam que ele pretendia fugir para o seu país de origem, pois estava vendendo pertences para deixar o local.



Em sede policial, ele afirmou já ter sido preso na Argentina pelo mesmo crime e disse que estava fugindo para São Paulo.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de David. O espaço está aberto para eventuais manifestações.