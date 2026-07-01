Harvey Weinstein é levado da prisão para o hospital por problema no coração e pneumonia

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, 74 anos, foi hospitalizado após sofrer insuficiência cardíaca associada à pneumonia. Segundo o TMZ, ele foi levado às pressas para a ala prisional do Hospital Bellevue, em Manhattan.

Weinstein, que já cumpre pena por outros crimes, aguarda nova sentença - prevista para setembro - referente à sua condenação por estupro em terceiro grau da atriz Jessica Mann. Em maio, o julgamento foi adiado pela terceira vez. A informação é de que o júri, formado em sua maioria por homens, não conseguiu chegar a um veredicto, fazendo com que o juiz precisasse anular o julgamento.

Nos últimos anos, na prisão, ele enfrentou diversos problemas de saúde.

O que aconteceu com Harvey Weinstein?

Weinstein estava detido em Rikers Island, em Nova York, quando sofreu insuficiência cardíaca decorrente de uma pneumonia há duas semanas.

O TMZ informou ainda que os médicos administraram medicação intravenosa, conectaram-no a um monitor cardíaco e prescreveram antibióticos para tratar a pneumonia. Weinstein já se sente melhor, segundo a publicação, mas ainda não estaria totalmente fora de perigo.

Harvey está preso desde 2020 e foi condenado em junho do ano passado por agredir sexualmente Miriam Haley. Ele também recebeu sentença de 16 anos de prisão em 2023, na Califórnia, pelo estupro de uma atriz europeia há mais de uma década, e recorre.

Ganhador de um Oscar, o ex-magnata de Hollywood tem enfrentado uma série de processos judiciais desde que as acusações de agressão sexual contra ele se tornaram públicas em 2017, o que contribuiu para impulsionar o movimento #MeToo.