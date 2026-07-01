Trilha nas Ilhas Cagarras exige preparo e oferece vista única do Rio

Oito horas da manhã. A saída da embarcação Mergulho Carioca do cais principal da Marina da Glória, na região central do Rio de Janeiro, estava agendada para esse horário, mas precisou ser adiada por conta de um nevoeiro.

Os minutos a mais não abalaram aqueles que, desde 2012, aguardavam por esse momento: a inauguração oficial da primeira trilha insular em uma Unidade de Conservação no Rio, a Trilha da Comprida, na Unidade de Conservação Monumento Natural das Ilhas Cagarras (Mona Cagarras).

A nova trilha, aberta oficialmente no último domingo (28), conta com trajeto de 1,2 quilômetro, de dificuldade moderada a alta. O acesso é apenas pelo mar.

O percurso começa com mergulho e nado por cerca de 30 metros, passa por subida pelo costão de pedra e segue com uma caminhada em declive, pela encosta rochosa. A Agência Brasil acompanhou a inauguração e percorreu toda a extensão da trilha.

O lugar é familiar para muitos que vivem e que passam pelo Rio. A Mona Cagarras está localizada a aproximadamente 5 quilômetros da Praia de Ipanema e faz parte do horizonte de uma das orlas mais famosas do Brasil.

Antes de se tornar unidade de conservação, em 2010, as ilhas eram destino turístico de embarcações, usadas para churrascos e outras práticas que deterioraram o lugar e levaram ao seu fechamento ao público em geral.

“Nas primeiras coletas de lixo que fizemos, a gente tirava cerca de 500 quilos de lixo, 200 quilos de lixo. Era muita coisa. Chegava a ter pneu, grade. Isso ao longo de muitos anos. Agora, teve uma ida em que a gente não coletou nada. A gente ficou tão feliz”, contou, durante o trajeto de barco às Cagarras, Flávio Carneiro, conhecido como Bagre.

Carneiro, que é escalador, tem uma forte relação com as ilhas, onde escala desde 2002. Ele fez parte do grupo que, em 2012, começou a pensar uma trilha no local. Anos depois, se emociona com a abertura:

“Essa beleza cênica, essa importância da natureza. A oportunidade de você fazer um pequeno circuito nessa ilha é algo impressionante”.

Recuperação

Após anos de recuperação e proibição de subida nas pedras, o local foi reaberto com a inauguração da Trilha da Comprida, localizada na Ilha Comprida, uma das quatro que compõem a unidade.

A Mona Cagarras é formada também pelas ilhas de Palmas, Cagarra e Redonda, além das menores, Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda.

Para a analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio e gestora da Mona Cagarras, Tatiana Ribeiro, a abertura da trilha é estratégica para a conservação do lugar.

“Ajuda a atrair o bom visitante, que é aquele visitante que vem desfrutar dessa paisagem, dessa beleza e que também acaba sendo parceiro, no sentido de, se ver algum problema, irregularidade, ele vai nos acionar”, diz.

A trilha passa a integrar Trilha Transcarioca, sendo o primeiro trecho oceânico do percurso. A Transcarioca é uma trilha de longo curso do Rio de Janeiro, com 180 quilômetros de extensão, que sai da Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do município, e termina no Morro da Urca, aos pés do Pão de Açúcar, na Zona Sul.

A Ilha Comprida ganhou a marca da Transcarioca, as pegadas de sapato que indicam o caminho a ser percorrido. A trilha conta ainda com placas educativas, que explicam as paisagens, fauna e flora do local e a origem das formações rochosas.

Trajetos e paisagens

A trilha tem três percursos possíveis:

Bate e volta: com 400 metros de extensão passando pela face sul da ilha e voltando pelo mesmo caminho;

com 400 metros de extensão passando pela face sul da ilha e voltando pelo mesmo caminho; Curto: com 800 metros, circulando faces sul e norte da ilha;

com 800 metros, circulando faces sul e norte da ilha; Longo: 1.200 metros, também circular, passando pelas faces sul, norte e leste da ilha.

Os visitantes podem, de acordo com as próprias limitações e interesses, escolher o trajeto a ser percorrido.

Na primeira parada indicada, é possível avistar, do mar, a cidade do Rio de Janeiro, com o desenho da cadeia de montanhas que formam o "Gigante Adormecido", que tem a Pedra da Gávea como nariz, o Dois Irmãos e o Corcovado como parte do corpo, e o Pão de Açúcar formando os pés.

“Até a inauguração dessa trilha, não havia essa possibilidade de estar aqui, de desembarcar, caminhar por essa trilha, que é uma trilha exigente, que precisa de algum preparo e um nível de segurança também adequado, mas que oferece esse novo olhar da nossa cidade”, diz o Gerente do ICMBio para a região sudeste, Breno Herrera.

Criação da trilha

A Mona Cagarras foi criada em 2010 com o objetivo de preservar remanescentes do ecossistema insular da Mata Atlântica.

Além da vegetação e dos animais que vivem na ilha, como a pererequinha-de-bromélia, a Mona Cagarras é um santuário para as aves marinhas. O local abriga a maior colônia reprodutiva de fragatas (Fregata magnificens) do Atlântico Sul e a segunda maior de atobás-marrom (Sula leucogaster) da costa brasileira, além de servir de abrigo para descanso, alimentação e reprodução para outras 49 espécies de aves.

O arquipélago também serve como um dos melhores abrigos na costa da cidade do Rio de Janeiro para baleias e golfinhos, com destaque para as baleias jubartes e orcas.

Segundo o ICMBio, a possibilidade de visitação na área terrestre, por meio da Trilha da Comprida, foi idealizada em 2012 por conselheiros e pesquisadores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) da área de turismo ecológico, e entrou no Plano de Uso Público, publicado em 2021 como um novo atrativo a ser instalado.

Desde então, a instalação da trilha começou a ser planejada e foi desenvolvido um protocolo de segurança, com formação de pessoal, como barqueiros e condutores.

Para vender pacotes e operar na região comercialmente, é preciso estar credenciado junto ao ICMBio. Novas turmas de capacitação e editais de credenciamento serão abertos para quem quiser atuar comercialmente na região.

Retorno

O grupo concluiu a trilha no começo da tarde, satisfeito. Cada um pôde escolher o trajeto que gostaria de fazer, respeitando os próprios limites.

Voltar nadando para o barco não foi nada difícil depois da caminhada ao sol. Em plena temporada de baleias-jubarte no Rio, ainda foi possível avistar uma, ao longe.

Informações sobre a trilha

Nível de dificuldade: Moderada a alta

Horário de visitação: 7h às 17h, diariamente

Acesso: O ICMBio recomenda fortemente que a visitação seja feita com a contratação de transporte aquaviário para a trilha e de condutores de trilha credenciados. A lista está disponível online.

Quem escolher ir por conta própria, deve ler com antecedência e atenção o Guia do Visitante e o Protocolo Operacional da Visitação, que apresentam uma série de recomendações.