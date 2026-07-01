Will Smith vem ao Brasil para participar de evento em São Paulo

O ator Will Smith virá ao Brasil este mês. A Expert XP 2026, festival de investimentos, anunciou a participação ator e produtor vencedor do Oscar em sua programação, que inicia no dia 23 de julho.

Em seu painel, Smith compartilhará uma perspectiva única sobre sua carreira multifacetada, sua jornada, as fontes de sua inspiração e sua visão empreendedora. O objetivo é oferecer ao público insights sobre sucesso, propósito e inovação.

Após iniciar sua carreira como rapper, Smith conquistou o público mundial com suas atuações em Um Maluco no Pedaço, Eu Sou a Lenda, Bad Boys, Homens de Preto, Hitch e Aladdin.

Ele também atuou nos filmes como Ali e À Procura da Felicidade, que lhe renderam indicações ao Oscar, e produziu e estrelou King Richard: Criando Campeãs, interpretando Richard Williams, pai dos ícones americanos Venus e Serena Williams. O filme foi indicado a seis Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator - categoria na qual Smith conquistou sua primeira estatueta.

A Expert XP 2026 ocorre nos dias 23, 24 e 25 de julho. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento.