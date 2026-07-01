EBC e UFJ inauguram novo canal de TV pública digital em Jataí

, em parceria com a Universidade Federal de Jataí (UFJ), inaugurou novas emissoras de televisão pública digital, na terça-feira (30), no município goiano. A multiprogramação do canal da, que deve alcançar mais de 80 mil pessoas, traz a TV UFJ, parceira da, e a multiprogramação com os canais estatais ().

A implantação integra o Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações e executado pela Anatel, em parceria com a EBC e a Câmara dos Deputados, que leva, além dos canais públicos, emissoras legislativas: TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia Legislativa do estado de Goiás e TV Câmara de Jataí. O projeto recebeu investimento federal de R$ 627 mil e amplia a presença da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e da Rede Legislativa em Goiás.

Manoel Freire, produtor executivo da RNCP, destaca que o novo canal aumenta o acesso à informação de interesse público, à produção científica e à diversidade cultural da região.

"Hoje não inauguramos apenas um canal de televisão. Estamos ampliando o acesso da população à comunicação pública, com informação confiável, conteúdo de qualidade e a oportunidade de mostrar ao Brasil a identidade, a cultura e a realidade de Jataí", afirmou.

Para a vice-reitora da UFJ, Alana Flávia Romani, a inauguração marca "mais um passo na missão de aproximar a universidade das pessoas".

"Já fazemos isso por meio das ações de ensino, pesquisa e extensão, mas a TV representa um marco importante, pois amplia a nossa capacidade de produzir conteúdos próprios, divulgar a ciência, a cultura, a inovação e as ações da universidade, levando esse conhecimento para o dia a dia da população e devolvendo à sociedade o que ela investe na UFJ", explicou.



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Romani acredita no papel de transformação da comunicação. "Ao mesmo tempo em que compartilhamos esse conhecimento, também queremos ouvir as demandas da sociedade e trazê-las para dentro da Universidade. É esse ciclo virtuoso que fortalece a comunicação pública, e estamos muito felizes em fazer parte desse momento", finalizou.

Também estiveram presentes na inauguração a gerente regional substituta da Anatel Goiás, Ana Paula Mendonça Abráo; a diretora de Comunicação da UFJ, Estael de Lima Gonçalves; o presidente da Câmara de Vereadores de Jataí, Marcos Patrick; entre outras autoridades.

Multiprogramação – Rede Nacional de Comunicação Pública (Canal 1)

1.1 – TV UFJ / TV Brasil

1.2 – Canal Gov

1.3 – Canal Educação

1.4 – Canal Saúde

Multiprogramação – Rede Legislativa (Canal 3)