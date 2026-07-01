Greve dos rodoviários é suspensa até segunda-feira

Rio - Os rodoviários do Rio decidiram suspender a paralisação até a próxima segunda-feira (6), quando será realizada uma nova audiência entre a categoria e o Rio Ônibus no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ). Apesar da suspensão do movimento, o estado de greve acabou sendo mantido. A decisão foi tomada em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira (1º), na sede social do Sindicato dos Rodoviários, na Estrada do Otaviano, 404, em Rocha Miranda, na Zona Norte, com a presença de 1,5 mil trabalhadores.

Horas antes, representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Rio Ônibus participaram de uma audiência no TRT-RJ na tentativa de chegar a um acordo. A proposta apresentada prevê reajuste salarial de 4,39% , além do mesmo percentual de aumento no valor da cesta básica. Também foi acordado que os dias de paralisação não serão descontados na folha de pagamento dos trabalhadores.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, apesar de toda a insatisfação, os trabalhadores decidiram acatar o pedido do Ministério Público e seguir com a suspensão da greve até a próxima audiência. "Caso não seja apresentada uma proposta decente, os trabalhadores voltam a cruzar os braços na próxima semana. Foi uma assembleia muito tensa e difícil, já que os rodoviários estão revoltados com a atual condição de trabalho da categoria. Infelizmente falta sensibilidade aos empresários e quem paga essa conta são os usuários, que em sua grande maioria entenderam e apoiam a situação e os motivos dessa reação dos motoristas", disse Sebastião.



O presidente afirmou ainda que a categoria não irá recuar das propostas aprovadas e encaminhadas para o Rio Ônibus, que é a mudança da data base para 1º de março, salário de R$ 5 mil para motoristas que dirigem articulados e R$ 4 mil para os demais motoristas, fim do contrato temporário e contratação pela CLT para os profissionais do BRT, ticket alimentação de R$ 1 mil, jornada de trabalho 5x2, manutenção do passe livre para a categoria, indenização dos 30 minutos do intervalo almoço, além de plano de saúde e odontológico.



"Queremos apenas o que nos é de direito. Em todos esses anos como sindicalista não lembro de algo parecido ter ocorrido", afirma Sebastião.

Ainda durante a assembleia, representantes do sindicato criticaram a atuação de vândalos que, segundo eles, se infiltraram na manifestação realizada na terça-feira (30). De acordo com a entidade, os atos de vandalismo levaram o TRT-RJ a determinar o aumento da frota em circulação durante a greve, elevando o percentual mínimo de ônibus nas ruas de 50% para 80%.

Em nota, o Rio Ônibus informou que as negociações continuam em aberto e lamentou o impacto na vida da população. "Agradecemos os motoristas e rodoviários que compareceram ao trabalho e orientamos os demais para que se dirijam as garagens e seus respectivos postos de trabalho normalmente nessa quinta-feira", disse.



