Segurança morto a tiros em bar na Lapa é enterrado

Rio - Marcio Belém dos Santos, de 31 anos, foi sepultado no Cemitério do Catumbi, região central, na tarde desta quarta-feira (1º). O segurança foi morto a tiros em um bar na Lapa, na mesma região, na madrugada de terça (30), após separar uma briga. Sob forte emoção, entes queridos se despediram dele.
Em entrevista ao DIA, familiares, que não se identificaram com medo de possíveis represálias, lamentaram a perda. "Ele separou uma briga e acabou que a briga voltou para ele. A gente não sabe o que ele pode ter falado com o cara, até porque ele tinha um temperamento muito forte, a personalidade dele era muito forte. Então era um tipo de pessoa que realmente não levava desaforo para casa. Mas a gente não sabe ao certo o que aconteceu. O que a gente sabe é que ele discutiu com o cara", disse.
O parente ainda contou que há relatos contraditórios sobre o ocorrido: "Tem gente que fala que ele [Marcio] bateu [no homem]. Mas a maioria fala que não bateu. Ele [o homem] saiu de moto, deu duas voltas para ver se o Marcio realmente estava lá e nisso que ele confirmou, entrou no bar e pegou o Marcio de costas. Deu seis tiros nele".
Um outro familiar de Marcio, que era ex-atleta de judô, também se despediu. "Ele era uma pessoa boa, amiga, família. [...] Também era uma pessoa que ajudava todo mundo."
Morte
O crime aconteceu nas proximidades da Praça João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM (Centro) foram acionadas por volta das 5h50 para verificar uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com marcas de disparos.
Após o crime, o atirador fugiu do local. Segundo relatos, ele usava capacete, o que dificultou sua identificação. A motocicleta utilizada também não foi reconhecida pelas testemunhas. A PM isolou a área para o trabalho da perícia.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a autoria e a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar o responsável pelos disparos.
O crime aconteceu nas proximidades da Praça João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM (Centro) foram acionadas por volta das 5h50 para verificar uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com marcas de disparos.
Após o crime, o atirador fugiu do local. Segundo relatos, ele usava capacete, o que dificultou sua identificação. A motocicleta utilizada também não foi reconhecida pelas testemunhas. A PM isolou a área para o trabalho da perícia.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a autoria e a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar o responsável pelos disparos.