Governo divulga mapa do metrô com Linha 6, mas inverte estações da 3

A Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos divulgou nesta quarta-feira, 1.º, o novo mapa do transporte sobre trilhos de São Paulo. O material, produzido pela pasta, foi atualizado para incluir a Linha 6-Laranja, que será aberta ao público nesta sexta-feira, 3.

Na terça, 30, o Metrô já havia substituído o mapa em seu site. A primeira versão do documento, porém, trazia um erro entre as informações sobre a Linha 3-Vermelha.

A ordem das estações Marechal Deodoro e Santa Cecília estava invertida. A Santa Cecília aparecia na sequência da Barra Funda. Contudo, a Marechal deveria estar no local.

A secretaria afirmou que a "falha pontual foi prontamente corrigida, sem qualquer impacto à orientação aos passageiros". "A pasta pede desculpas pelo ocorrido e esclarece que a versão atualizada já está disponível nos canais oficiais", informou por nota.

Procurado, o Metrô não quis se manifestar. A companhia corrigiu o documento em seu site já nesta manhã. O material incorreto não chegou a ser impresso.

Nos próximos dias, o mapa de todos os transportes sobre trilhos da Grande São Paulo será trocado pela versão com a Linha 6. Ele mostrará as seis primeiras estações do ramal, que serão inauguradas nesta semana. O trajeto inicial será entre as paradas João Paulo I, na zona norte, e Perdizes, na oeste.

O trecho estará aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. A linha, no entanto, ficará fechada aos fins de semana e em feriados. E, nesta primeira etapa, somente o acesso principal de cada estação estará aberto.

Durante o período de testes, o transporte será gratuito para quem circular apenas pela Linha 6 - justamente por essa estar funcionando com horário e velocidade reduzidos.

Na Água Branca, será possível fazer baldeação com a Linha 7-Rubi - mas a conexão será paga. O passageiro terá de sair da estação de metrô e passar pelas catracas do trem, quando serão cobrados R$ 5,40.

Isso ocorrerá apenas durante a fase de testes do novo ramal de metrô, que estará gratuito. Quando começar a operação plena (das 4h40 à meia-noite, em velocidade normal), haverá a cobrança para embarque na Linha 6-Laranja e, dessa forma, não será necessário pagar para fazer a transferência. A baldeação será gratuita.

Nova estação da Linha 17-Ouro

O novo mapa também mostra o itinerário completo da Linha 17-Ouro. Nesta terça, o Metrô inaugurou a estação Washington Luís, a única que ainda não havia sido entregue. O ramal foi aberto no fim de março em período de testes, mas só deve iniciar a operação plena em outubro.

O transporte funciona das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Com a nova estação, a linha passa a ser a primeira em São Paulo a ter um trajeto em Y. Haverá uma bifurcação após a parada Brooklin Paulista. O ponto final vai variar entre o Aeroporto de Congonhas e a Washington Luís.

Nesse primeiro momento, para chegar à Washington Luís, será necessário desembarcar na Brooklin e trocar de trem. Há um veículo exclusivo para o percurso Brooklin-Washington Luís.

Enquanto isso, os trens principais fazem a rota Morumbi-Aeroporto de Congonhas, passando por todas as estações, exceto a Washington Luís.

O passageiro que embarcar na linha pela Washington Luís terá de ir até a Brooklin Paulista, descer do vagão e embarcar no trem principal. Ele poderá optar pelo trajeto no sentido Morumbi ou aeroporto.

O método é usado no Metrô do Rio e é comum em transportes sobre trilhos na Europa, a exemplo de Paris. Mas o paulista ainda vai precisar se acostumar com a novidade.