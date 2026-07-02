Muita fila nos terminais

Longas filas, horas de espera e terminais lotados voltaram a marcar a manhã de ontem, terceiro dia da greve dos rodoviários. Em meio aos transtornos, passageiros tentam chegar ao trabalho com apenas 1.650 ônibus circulando nas ruas.

Em relação ao BRT, a Mobi-Rio informou que dos 541 veículos projetados para operar na hora pico (entre 6h e 7h), um total de 502 estavam em circulação. Esse número representa 92% da operação programada. De acordo com a determinação da Justiça, 80% da frota deveria estar em funcionamento.

No Terminal Gentileza, a moradora da Vila do João Maria das Graças, contou que esperava o coletivo para ir trabalhar no Andaraí, na Zona Norte.

"Eu trabalho em uma lavanderia e costumo chegar 8h lá ou até antes. Mas agora, é todo dia essa luta. Depois dessa greve, a gente está chegando tudo atrasado no serviço. Em vez de pegar cedo, a gente só pega mais ou menos 10h", disse.