Teatro Castro Alves, em Salvador, é reinaugurado após reforma completa

Uma cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou, nesta quarta-feira (1º), em Salvador, a entrega da última etapa da reforma do Teatro Castro Alves (TCA), símbolo da produção artística brasileira.

As obras tiveram início em março de 2024. Desde então, o equipamento passou por melhorias e modernização da Sala Principal, do foyer, do Jardim Suspenso, do Centro Técnico, das salas administrativas e das estruturas destinadas aos corpos artísticos residentes, incluindo o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). As etapas anteriores também abrangeram reforma da Concha Acústica e construção do edifício-garagem.

Entre as principais melhorias na última fase da reforma estão a modernização completa da mecânica cênica, dos sistemas de iluminação e sonorização da Sala Principal, a requalificação acústica, o restauro do foyer histórico e das fachadas, a recuperação estrutural dos camarins, a implantação de novos elevadores e circulações acessíveis, a construção do novo Edifício Lâmina e a criação de áreas voltadas à produção cultural e à convivência do público.

"Para nós, cultura não é luxo, cultura não é desperdício, cultura é um direito, é expressão, é cidadania. É uma formação social e um meio de transformação, de pertencimento, de turismo e de democracia", celebrou o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, em discurso na Sala Principal, que conta com mais de 1,5 mil lugares. "Os trabalhadores da cultura precisam de uma estrutura digna para trabalhar e o Teatro Castro Alves oferece isso", acrescentou.

Inaugurado em 1958, o Teatro Castro Alves foi atingido por um incêndio poucos dias depois. Reinaugurado em 1967, tornou-se referência nacional para as artes cênicas, a música e a dança.

"Essa entrega é como selar uma aliança, uma sinalização de um compromisso inabalável com o sentimento, com as histórias contadas através das habilidades humanas, que se expressam pela arte e a cultura", destacou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, que classificou a estrutura do novo TCA como uma das melhores da América Latina.

A cerimônia de entrega contou com apresentação da OSBA, sob direção artística de Elísio Lopes e direção musical do maestro Carlos Prazeres e de Manno Góes.