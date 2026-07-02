Henrique Fogaça dá detalhes de acidente de moto e revela que aliança foi 'roubada' no hospital

Henrique Fogaça falou pela primeira vez sobre o motivo de sua ausência em dois episódios do MasterChef Brasil. Em vídeo publicado no Instagram na quarta-feira, 1º, o chef e jurado contou que sofreu um acidente de moto em maio, enquanto voltava das gravações do programa. Ele também relatou que sua aliança foi roubada quando esteve internado no hospital.

O acidente aconteceu na Rodovia Castelo Branco, quando a moto que ele pilotava passou por um trecho com óleo na pista. "Estava a 120 [km] por hora, caí e não morri por Deus, porque meu santo é muito forte", relembrou.

O jurado disse que optou por não tornar o episódio público na época e resolveu falar sobre o assunto apenas agora, depois que sua ausência no programa passou a repercutir. "Alguns veículos puseram: 'Henrique FOLgaça está fora do MasterChef'. Tipo, como se eu fosse folgado, deu atestado, não foi trabalhar e foi substituído", disse.

Fogaça ressaltou que sempre manteve uma rotina intensa de trabalho e disse que, devido à gravidade do acidente, poderia ter permanecido afastado por mais tempo para se recuperar.

Ele quebrou três costelas, machucou a bacia, lesionou a perna e o tornozelo, e teve escoriações nos joelhos, nas pernas e nas mãos. Na publicação, o chef também compartilhou imagens fortes dos ferimentos nas mãos, com machucados profundos e áreas de pele exposta.

Na legenda do vídeo, o jurado acrescentou que enfrentou outro problema durante a internação. "Ainda por cima roubaram minha aliança no hospital. Fui dar conta dois dias depois. Ligamos no hospital, mas disseram que não sabiam de nada", escreveu.

Durante a ausência do jurado no MasterChef Brasil, a chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira temporada do MasterChef Profissionais, ocupou seu lugar ao lado de Helena Rizzo e Érick Jacquin na prova da caixa misteriosa. Na etapa de eliminação, quem participou do programa foi o chef Adriano Kanashiro, responsável por orientar os competidores no preparo de um omurice.