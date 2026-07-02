Homem é baleado dentro do próprio carro durante tentativa de assalto na Vila Madalena

Um homem de 41 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na tarde desta quarta-feira, 1, na Rua Borges de Barros, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida por disparo de arma de fogo. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado.

De acordo com as informações, ele estava dentro do próprio veículo quando foi abordado pelo criminoso. Na sequência, acabou atingido por um disparo. A vítima não soube informar se algum pertence chegou a ser levado.

A perícia foi acionada para o local. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como tentativa de roubo em interior de veículo.

Medo faz moradores deixarem o bairro

A região do 14° Distrito Policial , que abrange a Vila Madalena e Pinheiros, registrou alta de roubos e furtos de janeiro e abril,como mostrou o Radar da Criminalidade, ferramenta desenvolvida com exclusividade pelo Estadão.

Foram 1,2 mil registros de roubo de janeiro a abril, aumento de 7% ante o mesmo período do ano passado. Já os furtos saltaram para3,4 mil ocorrências(+8,8%).

A região é alvo frequente da ação de falsos motoboys, fato que levou, no mês passado, moradores e comerciantes da Rua Lisboa estenderam uma faixa alertando para os crimes. A mensagem dizia: "Cuidado! Trecho com alto índice de assaltos por motoqueiros. Fiquem atentos!".

Com medo da violência, outros moradores ouvidos pelo Estadão já resolveram trocar de endereço, embora essa seja uma das regiões mais valorizadas do centro expandido, com ampla oferta de comércio e infraestrutura urbana, como estações de metrô.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa a Polícia Militar intensificou o policiamento na Vila Madalena e Pinheiros. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) também diz fazer operações para combater crimes comuns na região, como furto e receptação de celulares.