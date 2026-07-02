Por que Maya Massafera fez uma cirurgia para diminuir os ombros? Influenciadora revela decisão

Maya Massafera passou por mais uma cirurgia plástica. Desta vez, a influenciadora digital se submeteu a um procedimento inédito no Brasil para reduzir a largura dos ombros. A novidade foi compartilhada por ela nas redes sociais na última quarta-feira, 1º.

Em um vídeo gravado durante a consulta com o médico responsável pela cirurgia, Maya explicou que a largura dos ombros sempre esteve entre os aspectos que mais a incomodavam no próprio corpo, principalmente por considerar que tinha pouco quadril e pernas mais finas. Segundo ela, esse desconforto diminuiu após ganhar massa muscular, mas o desejo de reduzir os ombros permaneceu.

O procedimento integra uma série de mais de 20 cirurgias plásticas realizadas pela influenciadora desde sua transição de gênero, em 2024.

Durante a consulta, o cirurgião explicou que a técnica consiste em realizar uma abertura na região da clavícula para encurtar os ossos dos ombros. A redução pode chegar a até 2,5 centímetros de cada lado, limite estabelecido para preservar a funcionalidade da articulação e evitar comprometimentos na postura e nos movimentos.

Após o encurtamento, os ossos são fixados com uma placa metálica, que deverá ser retirada em uma nova cirurgia após a consolidação óssea, processo que leva cerca de cinco meses. O procedimento é realizado sob anestesia geral e dura, em média, três horas.