JBC vai publicar adaptação em mangá do livro Imagens Estranhas, de Uketsu

A JBC, selo de mangás do Grupo Companhia das Letras, vai publicar a adaptação inédita em mangá do livro Imagens Estranhas, de Uketsu, o misterioso autor mascarado. A obra ganha reinterpretação do mangaká Kikou Aiba e será publicada em cinco volumes. O primeiro tem lançamento previsto para o segundo semestre.

Em Imagens Estranhas, o leitor é convidado a assumir o papel de investigador e mergulhar em uma trama envolvente. Com uma história estruturada por desenhos de aspecto infantil (cada um com sua própria pista perturbadora), Uketsu convida o público a montar o quebra-cabeça por trás de cada imagem e desvendar o grande arco que as conecta.

A publicação de Imagens Estranhas pela Suma, em abril de 2025, marcou a estreia brasileira de Uketsu, autor mais vendido no Japão em 2024.

Best-seller internacional com mais de três milhões de exemplares vendidos no Japão e direitos de publicação adquiridos em mais de 30 territórios, o suspense traz elementos triviais que assumem um sentido macabro e desenhos ingênuos escondem realidades aterrorizantes.

A edição japonesa da adaptação em mangá é publicada desde 2024 pela Manga Action, revista de mangá seinen da editora Futabasha, e já tem quatro edições lançadas. A versão em inglês foi licenciada pela Titan Comics, que lança o primeiro volume em julho deste ano.