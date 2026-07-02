Morre aos 64 anos Hikaru Kurosaki, ator que interpretou Jaspion

Hikaru Kurosaki, ator japonês que interpretou o protagonista de O Fantástico Jaspion, morreu nesta semana aos 64 anos. A notícia foi confirmada pelo amigo Masaki Sekiguchi em uma publicação no Facebook.

Kurosaki vivia havia cerca de 30 anos na cidade de Motobu, na província de Okinawa, no Japão, onde trabalhava como instrutor de mergulho desde que se afastou da carreira artística. A causa da morte não foi divulgada.

No comunicado, Masaki relembrou a amizade que mantinha com o ator e lamentou a perda. "Tínhamos uma relação na qual, mesmo sem palavras, apoiávamos uns aos outros apenas pela nossa presença. Sua morte é uma grande perda", escreveu.

Antes de alcançar fama como Jaspion, Kurosaki iniciou a carreira como dublê em produções do gênero tokusatsu. Ele participou da versão japonesa de Homem-Aranha, além das séries Battle Fever J e Denshi Sentai Denjiman. Seu trabalho de maior destaque foi como o herói de O Fantástico Jaspion.

Exibida originalmente no Japão entre 1985 e 1986, a série conquistou grande popularidade também no Brasil no fim da década de 1980 e transformou Jaspion em um dos heróis japoneses mais conhecidos pelo público brasileiro.