Faustão manda recado carinhoso para Ronnie Von no 'Encontro' com Patrícia Poeta

Afastado das câmeras desde 2023 após uma sequência de transplantes, Faustão fez uma aparição rara na TV nesta quinta-feira, 2, durante o Encontro com Patrícia Poeta. Em um vídeo exibido no programa, ele enviou uma mensagem especial a Ronnie Von, com quem mantém amizade desde o fim dos anos 1960.

"Quero falar de um amigo aqui, que é um dos mais antigos amigos que eu tenho nesse meio de trabalho. É um cara que eu tenho... Você imagina, eu conheço essa figura desde 1969, quando ele era o príncipe da Jovem Guarda. Fez um sucesso extraordinário", relembrou o ex-apresentador.

Ele também elogiou a virada de carreira de Ronnie Von para a televisão e o desempenho do amigo como apresentador. "Revelou uma outra faceta da vida dele, encarando outro desafio, fazendo, às vezes, programa diário. E ele é um sucesso. Sucesso na vida pessoal, sucesso na vida profissional. É um cara que tem prazer na vida, que é o mais importante", destacou.

O apresentador deixou as telas há três anos, após ser submetido a um transplante de coração. Em 2025, ele passou por novos transplantes, desta vez de rim e de fígado. O apresentador chegou a ser internado em maio de 2026 para a retirada de uma sonda gástrica, procedimento que estava previsto desde o ano passado.