Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado novamente; saiba o que ele tem

O ator Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola por seu papel em A Grande Família, foi internado na última terça-feira, 30. O ator vive atualmente no Retiro dos Artistas e sofre de uma infecção na região do períneo. Ele havia passado por uma cirurgia de hérnia de disco recentemente, no dia 13 de maio.

Inicialmente, ele esteve no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e, mais tarde, foi transferido para o Hospital São Lucas Copacabana, conforme informação divulgada na coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pelo Estadão.

Como apurado pelo jornal, o ator foi internado em decorrência de "um problema de sangramento em uma fístula que está no reto". Segundo informações, a cirurgia pode se dar "a qualquer momento".

Apesar de tudo, foi confirmado que o ator "está bem".

Atualmente, o artista tem se utilizado de antibióticos e, desde 2022, usa uma bolsa de colostomia.