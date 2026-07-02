'Quem Ama Cuida': Adriana sai da prisão depois de 6 anos e reencontra a família

Uma passagem de tempo de seis anos promete mudar completamente os rumos de Quem Ama Cuida. Depois de cumprir parte da pena, Adriana (Letícia Colin) deixa a prisão em liberdade condicional e inicia uma nova fase marcada pela busca por justiça e também por vingança.

Enquanto esteve longe, muita coisa mudou. Pedro (Chay Suede) se casou com Bruna (Nanda Marques) e passou anos vivendo no exterior. Ao retornar ao Brasil ao lado da filha de Carmita (Deborah Evelyn), o advogado logo entra no radar de Adriana, que se decepciona ainda mais com o ex.

Outro reencontro marcante acontece entre Adriana e Pilar (Isabel Teixeira). As duas se cruzam diante do túmulo de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), em uma cena carregada de tensão que termina em um duro embate. A partir desse momento, a vilã volta a perseguir a fisioterapeuta e promete transformar a vida dela e de sua família em um verdadeiro inferno.

Ulisses (Alexandre Borges), por sua vez, continua mergulhado no mundo dos jogos e conhece Lirys (Pri Helena), funcionária de um cassino e ex-companheira de cela de Adriana. Ao mesmo tempo, ele passa a demonstrar incômodo com a aproximação entre Fábia (Flavia Alessandra) e Patrick (Igor Rickli), professor de dança da mulher.

Já Nancy (Jeniffer Nascimento) também deixa a prisão, mas encontra dificuldades para reconstruir a relação com o filho, que jamais conseguiu perdoá-la pela morte do pai.