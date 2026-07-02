Golpistas usam nome da SSP para roubar dados das vítimas; saiba como identificar

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo fez um alerta nesta quinta-feira, 2, contra um golpe aplicado por criminosos que utilizam o nome do órgão para obter dados pessoais das vítimas.

Segundo a SSP, golpistas estão entrando em contato por telefone e e-mail informando que a vítima precisa comparecer à secretaria para prestar depoimento sobre um suposto uso indevido dos dados. Os criminosos pedem que a vítima confirme os dados para garantir que estão contatando a pessoa certa.

"De posse dos dados dos cidadãos, os criminosos os utilizam para abrir contas em bancos, contratar créditos e financiamentos, realizar compras e fraudar benefícios, entre outros delitos", informou a SSP.

A secretaria apontou que não faz esse tipo de contato com cidadãos e recomendou que tenham atenção redobrada com ligações telefônicas de números desconhecidos, e não informe dados pessoais por telefone.

"A secretaria orienta que, caso receba uma ligação dessa, a pessoa não forneça qualquer dado e que, em vez disso, registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil - via delegacia física ou via internet, informando, com a maior precisão possível, dados como o número de telefone que fez a ligação, o horário, duração da conversa, que tipo de dados foram solicitados e qual foi a motivação da conversa", disse o órgão.