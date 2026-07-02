Ex de Roberto Justus diz que desistiu de faculdade de medicina a pedido do empresário

A empresária Sacha Chryzman contou em um podcast que desistiu da carreira na medicina para se casar com Roberto Justus, seu primeiro marido.

No podcast da influenciadora Flávia Jordão, Sacha revelou que foi pedida em casamento apenas 15 dias depois do pedido de namoro, quando tinha 17 anos. "Quando eu conheci meu primeiro marido, o Roberto, ele me pediu em namoro em 15 dias. Ele falou: 'ou casa ou faz medicina'. Ele teve os argumentos dele."

Segundo Chryzman, Justus lembrou que ela teria que estudar a vida toda e dedicaria pelo menos 60% do tempo para sua carreira. Ela acabou concordando e desistiu da medicina. "Eu parei para pensar, não tinha muita maturidade na época. Eu tinha 17 anos e acabei abrindo mão. Acabei fazendo administração de empresas", contou.

A empresária recordou também que trancou a faculdade duas vezes quando engravidou, mas que conseguiu concluir os estudos depois de um tempo. Mãe de Ricardo Justus e da influenciadora Fabiana Justus, Sacha é criadora de conteúdo nas redes sociais e trabalha no setor de joias.

Atualmente, Roberto Justus, 71, é casado com Ana Paula Siebert, 38. Além de Fabiana e Ricardo, o empresário também é pai de Rafaella, Luiza e Vicky Justus.