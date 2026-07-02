Passageiros relatam lentidão de trens e lotação em estações da Linha 2-Verde do Metrô

Passageiros relataram lotação nas plataformas e lentidão dos trens da Linha 2-Verde, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), na tarde desta quinta-feira, 2. Conforme a companhia, as operações foram afetadas por conta da ocorrência de uma pessoa nos trilhos, na altura da estação Trianon-Masp, região da Avenida Paulista.

O caso aconteceu por volta das 16h e durou cerca de 40 minutos. A pessoa foi resgatada e já se encontra em segurança, conforme o Metrô. Por conta da paralisação, outras linhas que fazem ligação com o trecho, como a Linha 1-Azul, também tiveram as atividades afetadas. O Metrô atualizou a normalização das operações no site por volta das 16h50.

Imagens de plataformas lotadas circularam nas redes sociais e usuários reclamaram da situação.

"As pessoas continuam amontoadas nas estações da linha verde. O espaçamento entre os trens está enorme e não há informação de normalização", escreveu um usuário no X (antigo Twitter), mesmo depois da normalização.

"Oq tá rolando com a linha verde q desde ontem é alguma coisa diferente rolando com ela deixando ela toda zoada? Vamo procurar um padre pra benzer (sic)", lamentou outro na mesma rede social.

Segundo a companhia, a aglomeração de pessoas na plataforma aconteceu porque um trem precisou ser esvaziado, e afirmou que outro foi enviado para levar os passageiros momentos depois.

O Metrô explicou ainda que, mesmo com a ocorrência encerrada, ainda levam alguns minutos para a situação ser totalmente normalizada.