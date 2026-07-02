Faetec oferece 15 mil vagas para cursos gratuitos

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 15 mil vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade de ensino a distância (EAD). Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de julho por meio do portal oficial da instituição.
As capacitações são destinadas a quem busca aprimorar conhecimentos e aumentar as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem áreas como administração, tecnologia, inovação, empreendedorismo e idiomas.
Entre os cursos disponíveis estão Assistente Administrativo, Atendimento ao Cliente, Marketing Digital, Programação Web, Empreendedorismo e Inglês para Iniciantes. As aulas serão ministradas em ambiente virtual, com carga horária total de 160 horas.
Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. O edital permite apenas uma inscrição por participante.
O resultado será divulgado no dia 22 de julho, com início das aulas marcado para 3 de agosto.
As inscrições devem ser realizadas até 19 de julho por meio do site oficial da Faetec, em http://www.faetec.rj.gov.br.
As capacitações são destinadas a quem busca aprimorar conhecimentos e aumentar as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem áreas como administração, tecnologia, inovação, empreendedorismo e idiomas.
Entre os cursos disponíveis estão Assistente Administrativo, Atendimento ao Cliente, Marketing Digital, Programação Web, Empreendedorismo e Inglês para Iniciantes. As aulas serão ministradas em ambiente virtual, com carga horária total de 160 horas.
Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. O edital permite apenas uma inscrição por participante.
O resultado será divulgado no dia 22 de julho, com início das aulas marcado para 3 de agosto.
As inscrições devem ser realizadas até 19 de julho por meio do site oficial da Faetec, em http://www.faetec.rj.gov.br.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.