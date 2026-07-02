Dono de farmácia é preso por vender remédios vencidos em Nilópolis

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (1º) por vender medicamentos vencidos em uma farmácia de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os agentes foram ao estabelecimento para realizar uma fiscalização após uma denúncia anônima.



No local, encontraram diversos medicamentos com prazo de validade expirado expostos para venda. Também foram apreendidas 52 garrafas de um litro de álcool líquido 70%, além de pelo menos dez caixas do produto. De acordo com a polícia, a comercialização desse tipo de álcool ao consumidor é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), devido ao alto risco de inflamabilidade e de acidentes.



Todo o material irregular foi apreendido e encaminhado para perícia.



O proprietário do estabelecimento foi levado à Delegacia do Consumidor (Decon), onde a prisão em flagrante foi formalizada. A investigação prossegue para apurar a origem e a comercialização dos produtos irregulares.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral