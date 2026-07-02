Disque Denúncia busca foragido por abusar de criança dos 5 aos 12 anos

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (2), um cartaz pedindo informações sobre a localização de Vanderson Santos da Silva, de 39 anos. Ele, que é considerado foragido, é acusado de abusar sexualmente de uma menina dos 5 aos 12 anos de idade, em Japeri, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, a família da vítima tomou conhecimento dos abusos em 3 de outubro de 2022. As violências sexuais começaram com um "passar de mão" e evoluíram ao longo dos anos.



O homem chegou a obrigar a adolescente a fazer sexo oral e masturbá-lo, sempre com a promessa de dinheiro em troca, além de comandos para que ela não contasse para ninguém. Os abusos aconteciam quando a vítima ficava sozinha em casa.



Após a menina tomar coragem de expor a violência sexual, parentes foram à polícia para denunciar o agressor. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal da Comarca Japeri pelos crimes de estupro de vulnerável e contra a dignidade sexual.



Vanderson foi condenado a uma pena de 18 anos e 8 meses em regime fechado. O Disque Denúncia pede para que quem tenha informações sobre a localização de Vanderson entre em contato pelos seguintes canais de atendimento :



Central de atendimento/Call Center do DD: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

