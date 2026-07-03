Filha se manifesta

A deputada estadual Sarah Poncio divulgou uma nota, ontem, na qual afirmou viver "um dos dias mais difíceis" de sua vida.

"Como filha, esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tenho absoluta confiança na inocência do meu pai e acredito que ele terá a oportunidade de demonstrar a verdade dos fatos no curso do processo, com todas as garantias asseguradas pela Constituição. Como deputada estadual, respeito o trabalho das instituições e o regular andamento da investigação. Por essa razão, não farei comentários sobre o mérito do caso, que deverá ser tratado exclusivamente no âmbito da Justiça", disse.