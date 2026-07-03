'Pastor do cigarro': o império de Márcio Poncio

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Márcio Poncio construiu um império empresarial no setor de cigarros, atividade que lhe rendeu o apelido de 'pastor do cigarro'. Com o patrimônio acumulado, passou a ostentar uma vida de luxo, com mansões e imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro, além de uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde. Paralelamente, atua como líder religioso da Igreja da Nuvem.

Nas redes sociais, ele se apresenta como 'servo de Deus, patriarca da família Poncio e empresário'. Nos últimos anos, porém, sua atuação fora do ambiente religioso passou a chamar atenção, enquanto sua família ganhou notoriedade nas redes ao compartilhar a rotina com milhares de seguidores. Episódios envolvendo supostas traições, conflitos familiares e investigações policiais colocaram a família Poncio em evidência na mídia.