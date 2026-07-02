Penélope Cruz, Javier Bardem e Rosalía comemoram classificação da Espanha na Copa do Mundo

Penélope Cruz, Javier Bardem e Rosalía marcaram presença no SoFi Stadium, nesta quinta-feira, 2, para acompanhar a vitória da Espanha sobre a Áustria por 3 a 0, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Os artistas foram flagrados comemorando a classificação da seleção espanhola para as oitavas de final.

Com o resultado, a equipe comandada por Luis de la Fuente volta a campo na próxima segunda-feira, 6, quando enfrentará o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia, marcado já para esta quinta, às 20h.

Casados desde 2010, Penélope Cruz e Javier Bardem formam um dos casais mais conhecidos do cinema mundial e são pais de dois filhos. Ao longo da carreira, dividiram a tela em produções como Jamón Jamón (1992), Vicky Cristina Barcelona (2008), Escobar: A Traição (2017) e Todos Já Sabem (2018).

Rosalía, por sua vez, ganhou projeção internacional com o álbum El Mal Querer (2018) e consolidou sua carreira com Motomami (2022). A cantora espanhola também acumula parcerias com artistas como The Weeknd, Travis Scott e Billie Eilish.