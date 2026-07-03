Perfil de Viih Tube no Instagram sai do ar após polêmica de reality com funcionários

O perfil da influenciadora Viih Tube no Instagram saiu do ar nesta quinta-feira, 2, depois da repercussão negativa do reality As Patroas, que ela e o marido, Eliezer, gravaram com onze funcionários. No dia, depois de tirar o primeiro episódio do ar, Viih publicou o segundo episódio do programa, afirmando que o casal pretende debater o fim da escala 6x1.

Apesar de também participar do reality, o perfil de Eliezer segue ativo na rede social. O programa, porém, estava disponível apenas na conta de Viih Tube.

As Patroas foi ao ar na última terça, 30. O primeiro episódio mostrava uma competição entre 11 funcionários da família por prêmios em dinheiro e benefícios. No desafio, os participantes precisavam encontrar mil moedas de plástico espalhadas pela residência, inclusive dentro de vasos sanitários, lixeiras e no lago da propriedade.

Viih Tube e Eliezer dizem querer debater escala 6x1

Na legenda do segundo episódio, os influenciadores disseram que o vídeo seria divulgado apenas no sábado, mas teve a estreia antecipada diante da repercussão. "O segundo episódio (lavando roupa suja) estava previsto para sair no sábado (como anunciado anteriormente), mas, devido à repercussão gigantesca (queríamos a atenção de vocês, mas não imaginávamos tudo isso), estamos postando hoje", escreveu.

Ao longo do episódio, Eliezer faz referência às críticas recebidas pela primeira prova, em que funcionários precisaram colocar a mão dentro de um vaso sanitário e de uma lixeira para procurar moedas de plástico.

Em tom de provocação, ele pergunta ao público: "Vocês que estão assistindo acharam isso tranquilo? Normal? Vocês não notaram nenhuma similaridade com como elas estão se sentindo e quem trabalha seis dias e folga somente um? Vocês não acharam esdrúxula a forma com a qual elas pegaram no vaso sanitário, pegaram no papel higiênico?".

Na sequência, Viih Tube completa: "Milhões de pessoas estão se sentindo assim, exaustas, doentes e sem tempo. Esperamos que tenhamos conseguido chamar sua atenção para essa situação esdrúxula que vivemos hoje no Brasil dentro e fora da internet".

O restante do episódio é dedicado à discussão sobre a escala 6x1 e a precarização das relações de trabalho. O casal conversa com os funcionários sobre a rotina profissional, pergunta quantos dias eles trabalham por semana e o que conseguem fazer durante os dias de folga. Todos respondem que cumprem jornada de cinco dias de trabalho e dois de descanso e relatam que conseguem aproveitar esse período para atividades pessoais.

Caso foi parar no Ministério Público do Trabalho

Ao Estadão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que "tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos".

Na quarta-feira, 1º, um dia após a estreia do reality, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou uma mensagem nas redes sociais, sem citar diretamente Viih Tube e Eliezer, afirmando que expor trabalhadores a situações humilhantes ou constrangedoras pode caracterizar assédio moral. "Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", diz um trecho da publicação.