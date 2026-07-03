Luana Piovani critica reality de Viih Tube e Eliezer com funcionários: 'Desgraça'

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para criticar o reality show As Patroas, criado por Viih Tube e Eliezer com a participação de onze funcionários da casa dos influenciadores. O programa chegou a ser retirado das redes sociais após a repercussão negativa, mas teve o segundo episódio publicado nesta quinta-feira, 2.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Viih Tube e Eliezer, além da assessoria de Luciano Huck, citado por Luana na crítica, para um pronunciamento sobre os comentários da atriz, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Na quinta, depois da publicação do segundo episódio do reality, o casal afirmou que o objetivo de As Patroas era chamar a atenção para o fim da escala 6x1. Leia mais abaixo.

"Vai acontecer o que com essa desgraça?", questionou Luana Piovani em um story no Instagram em que compartilhou um vídeo sobre o programa. "Vai ganhar um quadro sobre maternidade no Luciano Huck. Bem provável, ele ama esse tipo de gente."

Viih Tube e Eliezer dizem querer debater escala 6x1

Na legenda do segundo episódio, os influenciadores disseram que o vídeo seria divulgado apenas no sábado, mas teve a estreia antecipada diante da repercussão. "O segundo episódio (lavando roupa suja) estava previsto para sair no sábado (como anunciado anteriormente), mas, devido à repercussão gigantesca (queríamos a atenção de vocês, mas não imaginávamos tudo isso), estamos postando hoje", escreveu.

Ao longo do episódio, Eliezer faz referência às críticas recebidas pela primeira prova, em que funcionários precisaram colocar a mão dentro de um vaso sanitário e de uma lixeira para procurar moedas de plástico.

Em tom de provocação, ele pergunta ao público: "Vocês que estão assistindo acharam isso tranquilo? Normal? Vocês não notaram nenhuma similaridade com como elas estão se sentindo e quem trabalha seis dias e folga somente um? Vocês não acharam esdrúxula a forma com a qual elas pegaram no vaso sanitário, pegaram no papel higiênico?".

Na sequência, Viih Tube completa: "Milhões de pessoas estão se sentindo assim, exaustas, doentes e sem tempo. Esperamos que tenhamos conseguido chamar sua atenção para essa situação esdrúxula que vivemos hoje no Brasil dentro e fora da internet".

O restante do episódio é dedicado à discussão sobre a escala 6x1 e a precarização das relações de trabalho. O casal conversa com os funcionários sobre a rotina profissional, pergunta quantos dias eles trabalham por semana e o que conseguem fazer durante os dias de folga. Todos respondem que cumprem jornada de cinco dias de trabalho e dois de descanso e relatam que conseguem aproveitar esse período para atividades pessoais.

Caso foi parar no Ministério Público do Trabalho

Ao Estadão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que "tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos".

Na quarta-feira, 1º, um dia após a estreia do reality, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou uma mensagem nas redes sociais, sem citar diretamente Viih Tube e Eliezer, afirmando que expor trabalhadores a situações humilhantes ou constrangedoras pode caracterizar assédio moral. "Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", diz um trecho da publicação.