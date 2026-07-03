SP tem alerta do Inmet para queda na temperatura; frente fria atinge diversas regiões do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de queda de temperatura para diferentes regiões do País, incluindo estados do Sul e até Região Norte. O alerta começou já nesta quinta-feira, 2, para algumas áreas e se estende pelo próximo final de semana. Na capital paulista, as máximas podem chegar aos 19°C no sábado, 4, e no domingo, 5.

Para os Estados do Rio Grande Sul e sul de Santa Catarina, o instituto emitiu um alerta de "perigo" (na cor laranja, o segundo grau mais severo dos alertas), que representa risco de uma queda maior do que de 5°C nos termômetros. O aviso começou às 9h desta quinta e se encerra às 9h de sexta.

Um aviso de perigo potencial (cor amarela, menos intenso) que se iniciou à meia-noite foi emitido para Santa Catarina, Paraná, oeste de Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso, além de partes dos Estados de Rondônia e Acre. O alerta indica possibilidade de declínio de 3ºC a 5ºC nas temperaturas e risco leve para afetar a saúde da população.

O aviso para o frio em São Paulo foi publicado para o próximo sábado, 4, e dura o dia todo. Também na cor amarela, a previsão é que as regiões leste do Estado e litoral também apresentem uma queda entre 3ºC e 5ºC, incluindo o Estado do Rio de Janeiro. O mesmo alerta também foi emitido para sábado a regiões de Amazonas, Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Conforme a Climatempo, o frio é oriundo do avanço de uma frente fria que chega pelo oceano na altura de São Paulo. Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio de origem polar atinge os Estados da região Centro-Sul do País.

Na capital paulista, a previsão para esta sexta-feira, 3, é de máxima de 23°C e mínima de 16°C, conforme a Climatempo. O dia deve ter sol entre nuvens e períodos de céu nublado na parte da manhã, e chuva à tarde e à noite.

O cenário ainda será e instabilidade no sábado, 4, com chuva e máxima de 19°C. No domingo, 5, quando a máxima também deve chegar aos 19°C, a previsão é de sol na capital paulista com períodos de nebulosidade.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, as temperaturas devem voltar a subir na próxima semana, com máximas de até 22°C, mas períodos de céu nublado ao longo do dia se alternando com sol entre as nuvens.