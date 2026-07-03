Caminhão atinge casa e derruba poste na zona sul de SP

Um caminhão atingiu uma residência no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. A Polícia Militar informou que a ocorrência aconteceu na Avenida José Estima Filho, altura do número 34, por volta das 06h06.

Imagens do local mostram que o veículo atingiu a sacada do imóvel e um poste, que caiu sobre o caminhão. Até o momento, não há informações de vítimas. Duas viaturas do Corpo de Bombeiro estão no local.

A Defesa Civil também foi acionada para o endereço. O caso deve ser registrado no 100º Distrito Policial, do Jardim Herculano.