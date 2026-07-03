'Casa do Patrão': JP é eliminado no 11º Tá Na Reta; saiba porcentual de votos

JP é o mais recente eliminado de A Casa do Patrão. No 11º Tá Na Reta, o competidor ainda disputava uma vaga com Jackson e Vivão, mas acabou por deixar o programa após conquistar apenas 30,54% dos votos.

Vivão alcançou a soma maior de votos, acumulando 33,34% deles, enquanto Jackson liderou a disputa, totalizando 36,12% da preferência.

A primeira edição do reality já se aproxima do encerramento. Com a final prevista para o dia 16, o programa já está em seu modo turbo e conta com 7 participantes.

Confira o Top 7 da Casa do Patrão:

. Bianca

. Jackson

. Luiza

. Mari

. Matheus

. Sheila

. Vivão

JP foi o último participante a ser confinado no reality. Ele entrou no condomínio de surpresa, após a desistência de Jovan. Rapidamente, formou alianças e passou a se desenvolver dentro da casa. Relembre a trajetória.

Sua chegada

A apresentação de JP aos demais ocorreu em uma festa. Os participantes se conheceram assim que a balada foi liberada, e as primeiras vivências passaram a se desenrolar.

Ele se aproximou de Mari, Marina, Bianca e Luiza, além de Sheila, Matheus e Jackson.

Grande confronto

Em meio a uma discussão entre participantes rivais, JP decidiu entrar no confronto e acabou sendo desafiado por outros competidores. Em vez de recuar, ele avançou em direção às adversárias, o que rapidamente o colocou frente a frente com João Victor. A tensão aumentou, e os dois precisaram ser contidos pelos demais participantes enquanto trocavam ofensas e xingamentos.