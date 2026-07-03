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Morre Totonho, um dos fundadores do Grupo Raça, aos 69 anos

Causa do óbito do artista, de 69 anos, ainda não foi divulgada

Luiz Antônio Silva, mais conhecido como Totonho, morre aos 69 anos
Luiz Antônio Silva, mais conhecido como Totonho, morre aos 69 anos -

Luiz Antônio Silva, conhecido como Totonho, um dos fundadores do Grupo Raça, morreu na última quinta-feira, 2, aos 69 anos. A informação de seu falecimento foi publicada nas redes sociais da banda, mas a causa da morte não foi revelada.

 

"Totonho foi muito mais que um músico; foi uma alma generosa, sorriso fácil e presença que iluminava qualquer roda", diz a legenda da publicação. "Com seu talento e alegria, fez do Grupo Raça uma referência de samba e de união, levando cultura e emoção a todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Sua partida deixa um vazio imenso no coração da família, dos amigos e de todos os fãs que por décadas foram embalados por sua arte."

 

Como informado pelo grupo, o velório do artista ocorre nesta sexta-feira, 3, às 13h na Capela 3 do Cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. O sepultamento se dará no mesmo local, a partir das 16h.

 

Formado em 1985 na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Grupo Raça trazia Marley, Marquinhos, Mongol, Ronaldinho, Valnei e Carlinhos, além de Totonho.

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