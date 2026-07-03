No Brasil, The Rock elogia Wagner Moura e brinca: 'Roubou meu Globo de Ouro'

Dwayne Johnson, o The Rock, está no Brasil para promover o live-action de Moana e aproveitou o momento para destacar a admiração que desenvolveu por Wagner Moura. O astro de Hollywood relembrou o período em que concorreu à mesma categoria que o brasileiro no Globo de Ouro e fez elogios ao amigo.





Em entrevista à Capricho, The Rock contou que conheceu Wagner Moura durante a campanha de divulgação dos filmes que ambos representavam na premiação. O brasileiro, que venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, concorria por O Agente Secreto, enquanto ele disputava a categoria por Coração de Lutador. "Eu realmente amei conhecê-lo e saber mais sobre ele", declarou.





The Rock comemorou a vitória de Wagner, mas brincou com o resultado. "Fiquei tão feliz que ele venceu o Globo de Ouro. Eu falei: 'Você roubou meu Globo de Ouro'", relembrou, em tom bem-humorado.





O ator também aproveitou para elogiar Wagner e revelar o desejo de trabalhar com o brasileiro. "Existem pessoas que você conhece e são muito legais quando te conhecem, mas tem aquelas que você sabe que são bons seres humanos. E ele é assim. Quero trabalhar com ele um dia", afirmou.





Moana estreia em 8 de julho nos cinemas. A animação original e sua sequência estão disponíveis para streaming no Disney+.