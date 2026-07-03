Família de Isabel Veloso anuncia medidas legais para proteger imagem e nome da influenciadora

Priscila Kiekow, irmã de Isabel Veloso, anunciou que adotará medidas legais para proteger a memória, a imagem, o nome e o legado dela. O posicionamento foi divulgado na última quinta-feira, 2, por meio de uma nota assinada pelo representante jurídico da família, após a repercussão de comparações envolvendo Isabel e Diulia Loregian, atual esposa de Lucas Borbas, viúvo da influenciadora.

Isabel morreu em janeiro, em decorrência de um câncer. Nos últimos dias, o nome dela voltou a ganhar destaque nas redes sociais depois que Lucas anunciou seu casamento com Diulia, cinco meses após a morte da influenciadora. A situação gerou comparações entre as duas, o que motivou a manifestação da família.

Em nota divulgada em nome da família pela irmã de Isabel, a defesa informou que "já iniciou a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais destinadas à proteção de sua memória, imagem, nome e legado".

O comunicado também afirma que a legislação brasileira garante aos familiares o direito de impedir o uso indevido da imagem, do nome ou da memória de uma pessoa falecida, sobretudo quando houver finalidade de obtenção de vantagens econômicas, promoção pessoal, monetização de conteúdo, captação de seguidores ou qualquer outra forma de exploração sem autorização judicial.

A defesa também declarou que qualquer conduta considerada uma violação desses direitos será apurada e poderá resultar em medidas para interromper a prática, responsabilizar os envolvidos e buscar a reparação dos prejuízos. "A memória de Isabel Veloso merece respeito e será integralmente resguardada pelos meios previstos em lei", finaliza a nota.