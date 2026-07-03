5 filmes noruegueses para ver no streaming e conhecer o próximo rival do Brasil na Copa

A partida entre Brasil e Noruega neste domingo, 5, promete movimentar os torcedores muito além do futebol. Dentro dos gramados, as duas seleções disputam um lugar na próxima fase da Copa do Mundo, mas fora deles, os países também protagonizaram uma rivalidade recente no cinema: na última temporada de premiações, O Agente Secreto e Valor Sentimental estavam entre os principais indicados, mas o longa europeu levou a melhor no Oscar.

O longa de Joachim Trier colocou o cinema norueguês de volta nas discussões. No entanto, as produções do país escandinavo vão além do visto no Oscar, já que a filmografia da Noruega tem uma série de obras reconhecidas nos últimos anos.

Para entrar no clima da disputa e ressuscitar o duelo do início do ano, o Estadão separou alguns filmes noruegueses que estão disponíveis no streaming. Confira abaixo.

A Meia-Irmã Feia

Com humor ácido e terror, A Meia-Irmã Feia é uma releitura sombria da história de Cinderela, contada pela perspectiva de Elvira, a meia-irmã considerada "feia". A história traz um reino no qual a obsessão por beleza e padrões leva a protagonista a cometer loucuras para conquistar a atenção do príncipe, indo até o extremo para vencer sua rival.

Disponível na Mubi

Valor Sentimental

Possivelmente um dos filmes noruegueses mais comentados dos últimos tempos, Valor Sentimental acompanha atritos familiares quando duas irmãs reencontram o pai, um grande cineasta, após anos separados. Os dilemas enfrentados têm início quando ele decide produzir um novo filme inspirado na história da própria família. Conflitos, ressentimentos antigos e lembranças vêm à tona.

Disponível na Mubi

A Pior Pessoa do Mundo

A Pior Pessoa do Mundo acompanha Julie passando por clássicos dilemas da vida adulta na tentativa de se conhecer e descobrir o que realmente deseja. Em meio a relacionamentos, carreira e expectativas pessoais, a mulher enfrenta mudanças que a levam a refletir sobre amor, amadurecimento e a busca por propósito.

Disponível no Prime Vídeo

Narvik

Ambientado durante a Batalha de Narvik, esse drama de guerra acompanha uma família norueguesa que sofre com os conflitos entre as forças alemãs e os Aliados. Os homens lutam para não deixar sua cidade ser tomada pelos nazistas, enquanto Ingrid é obrigada a tornar-se intérprete.

Disponível na Netflix

O Cidadão do Ano

Após ser nomeado como "cidadão do ano", Nills sofre a perda de seu filho. A narrativa oficial é a de que ele sofreu uma overdose. No entanto, o protagonista não acredita nessa versão, e passa a lutar para descobrir a verdadeira história, envolvendo-se com pessoas perigosas.

Disponível no Claro TV+